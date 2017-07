publié le 21/07/2017 à 20:56

Le porte-parole du gouvernement en a remis une couche. Deux jours après la démission du chef d'état-major des armées, Christophe Castaner charge violemment le général Pierre de Villiers. "Il a été déloyal dans sa communication, il a mis en scène sa démission. Son comportement a été inacceptable parce qu'il a interpellé les candidats pendant la campagne présidentielle." Ce sont les mots du porte-parole d'Emmanuel Macron.





Le porte-parole du gouvernement rejoint la ligne d’Emmanuel Macron, qui avait jugé qu’il n‘était "pas digne d'étaler certains débats sur la place publique" et avait sèchement recadré Pierre de Villiers le 13 juillet. Le général a finalement démissionné de ses fonctions une semaine plus tard, le 19 juillet. On croyait la séquence terminée après la visite hier à Istres (Bouches-du-Rhône) d'Emmanuel Macron sur la base militaire, pas du tout, la crise continue. Cette nouvelle salve de Christophe Castaner ne devrait pas apaiser la grogne au sein des armées.

On refait le monde avec :

Virginie Le Guay, chef adjointe su service politique de Paris Match.

Didier Testot, fondateur de la Bourse et la Vie TV, une Web TV

Ivan Levaï, journaliste