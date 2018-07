Le journal de 8h : la loi Savary inutile trois mois après avoir été promulguée

publié le 28/06/2016 à 08:47

Un an après l'attentat du Thalys, la sécurité dans les trains est loin d'être assurée et ce, malgré la loi Savary, promulguée il y a pourtant 3 mois. En effet, le décret censé cadrer la mission des agents ferroviaires qui assureront les patrouilles n'a toujours pas été adopté. De même, alors qu'il est juridiquement possible d'inspecter les bagages des voyageurs avec leur accord, le texte encadrant la palpation n'a toujours pas été publié au Journal officiel. Un retard législatif étonnant dans une France en plein état d'urgence.



Au gouvernement, on explique que ces textes touchent aux droits des personnes et que chaque mot doit donc être pesé. Il faudra au moins attendre l'automne pour qu'ils soient mis en place. Toutefois, le gouvernement assure que ces mesures seront opérationnelles à la fin du mois de septembre au plus tard. La loi Savary prévoit notamment la fouille des bagages, des contrôles et palpations des voyageurs, et des patrouilles d'agents armés et en civil.

À écouter également dans ce journal

- Huit mois après l'accident de Puisseguin qui avait coûté la vie à 43 passagers, les victimes et familles de victimes vont percevoir une indemnisation inédite. Pour la première fois, le préjudice d'attente et d'angoisse seront reconnus par les assureurs, en plus des autres indemnisations.

- Dix personnes soupçonnées d'avoir participé aux braquages des bijouteries Chopard et Chanel et en décembre et mai dernier ont été arrêtées.



- Les opposants à la loi Travail manifesteront pour la 11e journée aujourd'hui. Le défilé aura lieu de Bastille à la Place d'Italie, trajet pourtant interdit la semaine dernière.



- Ségolène Royal, la ministre de l'Écologie, veut généraliser les référendums sur les sujets environnementaux qui peuvent entraîner une contestation sociale.



- Patrick Balkany jette l'éponge et ne se présentera pas aux législatives dans les Hauts-de-Seine. Son investiture par les Républicains avait été vivement critiquée alors que le député est sous le coup de quatre mises en examen.



- Les pays membres de l'Union européenne pressent Londres d'entamer les démarches pour quitter l'institution après le Brexit. Mais David Cameron annonce qu'il ne faut rien attendre avant septembre.



- L'Islande affrontera la France en quart de finale de l'Euro de football, après avoir battu l'Angleterre 2-1, lundi 27 juin.