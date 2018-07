Le journal de 7h30 : nouveau procès dans l’affaire Fiona

publié le 29/01/2018 à 08:25

La cour d'assises de Haute-Loire se réunit lundi 29 janvier pour l'ouverture du procès en appel de Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf, respectivement la mère et le beau-père de Fiona, la fillette disparue en 2013. C’est la troisième fois que l’affaire passe devant les jurés. Lors du deuxième procès, la défense, dont la probité avait été pointée du doigt, avait quitté l’audience.



Un nouveau déchirement pour le père de la fillette, qui attend désespérément des réponses, alors qu’on n’a toujours pas retrouvé le corps de la fillette. "Les deux doivent rester 20 ans en prison. La société n’a pas besoin d ‘eux", a-t-il déclaré au sujet de son ex-compagne et du beau-père de la fillette.

En 2016, la mère a été condamnée à cinq ans de prison pour avoir menti sur l'enlèvement de l'enfant. Son ex-compagnon a quant à lui écopé de 20 ans de réclusion criminelle pour des coups fatals à Fiona. Ils doivent comparaître à nouveau durant deux semaines au Puy-en-Velay.

À écouter également dans ce journal

Société - La police de sécurité du quotidien, promesse de campagne d’Emmanuel Macron va être expérimentée dans une vingtaine de quartiers.



Justice - Après l’accord signé entre le syndicat majoritaire des personnels de prison et la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, le mouvement social s’essouffle, même si Force Ouvrière, non signataire, entend le poursuivre.



Justice - Invitée du Grand jury RTL/LCI/Le Figaro, Nicole Belloubet a nuancé la position du gouvernement quant aux procès faits aux jihadistes français partis rejoindre Daesh. S’ils sont menacés de peine de mort, "l’État français interviendrait au cas par cas'.



Crue - La Seine a atteint un pic de 5,86 mètres. C’est moins qu’en juin 2016 mais suffisant pour maintenir bloqué le trafic sur le RER C.



Transports - Alain Krakovitch, directeur général de SNCF Transilien a révélé que des travaux seraient réalisés dans les huit prochaines années, ce qui perturbera fortement le trafic.



Économie - Ascométal, aciériste français connaîtra lundi 29 janvier le nom du repreneur. Des groupes suisses et britanniques sont sur les rangs. Ils projettent de reprendre 1200 des 1400 salariés



Tennis - À 36 ans Roger Federer a remporté en Australie son vingtième titre du Grand Chelem.



Ligue 1 - Marseille et Monaco se quittent dos à dos. Les deux équipes reviennent derrière Lyon, battu à Bordeaux pour la première de Gustavo Poyet.



Handball - La France a décroché la médaille de bronze à l’Euro de handball, remporté par l’Espagne.