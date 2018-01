Marin Cilic et Roger Federer en janvier 2018 à Melbourne

publié le 28/01/2018 à 09:00

Quatre et demi à attendre un 18e titre du Grand Chelem sur lequel de nombreux observateurs avaient tout bonnement tiré un trait. Un an plus tard, la possibilité d'en accrocher un 20e. Vainqueur de l'Open d'Australie l'an passé quasiment à la surprise générale, Roger Federer a enchaîné l'été dernier avec Wimbledon. Le voici à une marche d'un nouveau sacre en Australie pour accroître l'écart avec Rafael Nadal (16 Majeurs).



Le Suisse de 36 ans, qui n'a pas eu à forcer son talent en demi-finale (abandon du Sud-Coréen Chung Hyeon, révélation du tournoi à 21 ans, alors que le score était de 6-1, 5-2), retrouve en finale le Croate Marin Cilic, comme à Wimbledon. En juillet dernier, le géant (1,98 m) de 29 ans n'avait pas pu défendre pleinement ses chances en raison d'une blessure au pied (score final 6-3, 6-1, 6-4).

Actuellement 6e joueur mondial, Cilic, vainqueur de l'US Open 2014, est mené 8-1 dans ses confrontations avec Federer (2e au classement ATP, place qu'il gardera à l'issue du tournoi).