publié le 28/01/2018 à 18:53

"J'ai mis des propositions sur la table. Elles sont claires, nettes et définitives". La ministre de la Justice Nicole Belloubet a réaffirmé dimanche 28 janvier dans Le Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI que le gouvernement n'irait pas plus loin dans ses propositions. Pas question notamment de faire évoluer le statut des gardiens, comme le réclament Force ouvrière ou la CGT.



"Le protocole n'est pas à la hauteur des attentes des collègues sur le terrain (...) Des établissements seront bloqués dès lundi" 29 janvier, assure Christopher Dorangeville, secrétaire général de la CGT-Pénitentiaire.

La ministre est également revenue sur le cas de Gérald Darmanin, visé par une plainte pour viol. Samedi 27 janvier, Matignon a fait savoir que le ministre du Budget gardait toute la confiance d'Édouard Philippe. "Les règles sur le maintien au gouvernement d'un ministre sont extrêmement claires (...) Dans la situation actuelle, Gérald Darmanin peut rester au gouvernement", a déclaré la Garde des Sceaux sur RTL ce dimanche.

À écouter également dans ce journal :

- Paris : le pic de la crue de la Seine est toujours attendu dimanche 28 janvier dans la soirée ou la nuit prochaine. Le RER C va rester fermé au moins jusqu'au 5 février dans la capitale.



- La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a donné gain de cause aux associations anti-racistes : le nom de Charles Maurras sera retiré du livre des commémorations nationales 2018.



- Ingvar Kamprad, le fondateur du numéro un mondial de l'ameublement Ikea, est mort à 91 ans, a annoncé dimanche 28 janvier la branche suédoise du groupe sur son compte Twitter. "Ingvar Kamprad est parti calmement chez lui dans le Småland. Il était né en 1926 (...) et avait fondé Ikea à 17 ans", a écrit IKEA Suède.



- Une alpiniste française a été secourue dans un sauvetage épique avec une ascension sans précédent menée de nuit sur le Nanga Parbat dans la partie pakistanaise de l'Himalaya, surnommée la "montagne tueuse", mais les recherches ont été suspendues dimanche concernant un grimpeur polonais.



- Le Suisse Roger Federer a remporté son vingtième titre du Grand Chelem en battant le Croate Marin Cilic en cinq sets 6-2, 6-7 (5/7), 6-3, 3-6, 6-1, dimanche en finale de l'Open d'Australie. À 36 ans, Federer, N.2 mondial, gagne pour la sixième fois à Melbourne. Il a semblé se diriger vers un succès facile, menant 2 sets à 1 et 2-0 dans le quatrième, avant de devoir repousser une belle réaction du Croate, 6e mondial.