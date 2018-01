Crue de la Seine : le RER C sera fermé dans Paris à partir du 24 janvier

publié le 23/01/2018 à 12:12

Le tronçon central de la ligne C du RER sera fermé dans Paris mercredi, et au moins jusqu'à vendredi, à cause de la montée des eaux de la Seine, a indiqué la SNCF mardi. Un pic équivalent" à celui de juin 2016 (6,10m) est attendu vendredi 26 janvier.



"Afin de garantir la sécurité des personnes et des installations", la SNCF va arrêter la circulation des trains à Avenue Henri-Martin depuis le nord, Javel depuis le sud-ouest et Paris-Austerlitz depuis le sud-est, précise la compagnie dans un communiqué. Concrètement, sept gares intra muros seront donc fermées "jusqu'à vendredi au moins" (Pont de l'Alma étant déjà fermée pour travaux) : Saint-Michel Notre-Dame, Musée d'Orsay, Invalides, Champ de Mars, Avenue du Président Kennedy et Boulainvilliers.



En 2016, la RATP avait fermé à titre préventif deux stations de métro et une gare RER proches du fleuve. La montée de la Seine avait aussi poussé le Louvre et le Musée d'Orsay à fermer, pour mettre leurs oeuvres en réserve à l'abri.