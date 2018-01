publié le 28/01/2018 à 20:15

À la fin du mois d'août, lors de la 4e journée, l'OM avait été humilié (6-1) à Monaco. Depuis, la donne a bien changé. Les Marseillais (3e), toujours invaincus en 2018, sont sur une trajectoire ascendante et devancent d'un point les Monégasques (4e) au classement. "Cela fait cinq matches qu'on ne prend pas de but, j'espère qu'on arrivera à six dimanche. En ce moment on tourne bien, le travail paie", a d'ailleurs souligné l'entraîneur olympien Rudi Garcia en marge de la qualification contre Épinal en Coupe de France.



Les retrouvailles avec les Monégasques vont donc valoir très cher dans la rude bagarre pour le podium. Au Vélodrome, l'OM veut prouver qu'il peut battre un "gros" cette saison, après avoir frôlé l'exploit contre le PSG en octobre (2-2). Quant aux Monégasques, ils ont l'occasion de remonter sur le podium et d'effacer la déception du milieu de semaine en 16e de finale de Coupe de France, l'élimination contre Lyon au terme d'un match spectaculaire (3-2).



L1- 23e journée : programme et classement

Vendredi 26 janvier :20h45 : Dijon - Rennes

Samedi 27 janvier :

17h00 : PSG - Montpellier

20h00 : Angers - Amiens

Metz - Nice

Saint-Étienne - Caen

Toulouse - Troyes

Guingamp - Nantes



Dimanche 28 janvier :

15h00 : Lille - Strasbourg

17h00 : Bordeaux - Lyon

21h00 : Marseille - Monaco