publié le 24/02/2017 à 08:13

C'est "la plus grande ferme de France". Le 54e Salon de l'Agriculture ouvre ses portes du 24 février au 5 mars porte de Versailles à Paris. Cette édition devrait accueillir, selon ses organisateurs, entre 620.000 et 650.000 visiteurs, contre 611.000 l'an dernier. Près de 3.000 animaux de 372 races, chouchoutés par 1.200 éleveurs participent à ce concours national. Pas moins de 230 tonnes de paille, 1.080 tonnes de tourbe et 100 tonnes de foin seront nécessaires pour le confort des champions, qui produiront quelque 280 tonnes de fumier.



Mais cette année, l'ambiance dans les allées devrait être un peu particulière chez les éleveurs, notamment après la mort, le 19 février dernier, de Xavier Beulin, charismatique président de la FNSEA.

Du côté de la basse-cour, les 10 jours de Salon seront un peu différents. Aucune volaille ne sera présente. Poulets, dindes et autres canards seront remplacés par des lapins. En cause : l'épidémie particulièrement virulente de grippe aviaire qui touche le Sud-Ouest, bastion du foie gras. C'est seulement la deuxième fois de son histoire que le Salon doit prendre cette mesure. La dernière fois, c'était en 2006 et il était déjà question de grippe aviaire.

À écouter également dans ce journal

- Les premiers chiffres du chômage pour l'année 2017 seront publiés ce soir à 18 heures par Pôle Emploi.



- Emmanuel Macron a dévoilé jeudi 23 février dans dans le quotidien Les Échos le cadrage économique de son projet pour la présidentielle. L'ancien ministre de l'Économie de François Hollande promet notamment 60 milliards d'économies dans les dépenses publiques ainsi que 50 milliards d'euros d'investissements publics pendant le quinquennat.



- Yannick Jadot a annoncé qu'il retirait sa candidature à l'élection présidentielle et qu'il se ralliait à Benoît Hamon. Le député européen a expliqué que dans l'accord signé par les deux hommes figure la sortie du nucléaire, proportionnelle aux législatives ou encore l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes.



- Jean-Luc Mélenchon rejoindra-t-il Benoît Hamon ? Cela semble peu probable, mais le candidat de la France insoumise a affirmé être prêt à le rencontrer "dimanche ou lundi".



- Des policiers ont été pris à partie à Sevran (Seine-Saint-Denis), lors d'un contrôle lié à un trafic de stupéfiants. Un des policiers de la BST a été blessé par un jet de bloc de bitume.



- Le délai pour passer le permis de conduire est passé de 90 jours en moyenne à une soixantaine aujourd'hui. L'objectif du ministère de l'Interieur est de tomber à une quarantaine de jours.



- Pour la première fois de sa carrière, Jean-Paul Belmondo assistera à la cérémonie des César, qui a lieu ce vendredi à la salle Pleyel.



- Lyon s'est qualifié pour les 8e de finale de la Ligue Europa en écrasant l'AZ Alkmaar 7-1 au Parc OL.



- RTL et le journal l'Équipe dévoilent les salaires des sportifs français. Tony Parker reste le mieux payé avec 20 millions d'euros. À la deuxième place on retrouve Paul Pogba et ses 18 millions d'euros, deux fois plus que l'année précédente, suivi de Karim Benzema (15,6M€) et Frank Ribéry (14M€).