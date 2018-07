Le journal de 7h30 : Benoît Hamon laisse la porte ouverte aux brebis égarées

et La rédaction numérique de RTL

publié le 31/03/2017 à 08:26

À 23 jours du premier tour de l’élection présidentielle, Benoît Hamon peine à porter la candidature socialiste dans cette élection présidentielle très singulière. En meeting à Montpellier, le vainqueur de la primaire de la Belle alliance populaire a laissé la porte ouverte aux socialistes qui se seraient égarés en rejoignant Emmanuel Macron. "Votre famille est ici, la grande famille de la gauche est ici", a lancé le député PS.



Le candidat du PS n’a jamais paru aussi fragilisé alors qu’à la direction du parti, Jean-Christophe Cambadélis refuse de sanctionner les cadres du parti qui, à l’image de Manuel Valls, ont apporté leur soutien à Emmanuel Macron. De son côté, le leader de "En Marche !" était en meeting en Seine-Saint-Denis jeudi. "Moi j’ai un ennemi, c’est l’assignation à résidence", a-t-il lancé en paraphrasant le célèbre discours de François Hollande au Bourget en 2012.

- La ministre des Outre-mer Ericka Bareigts a adressé ses "excuses" au peuple guyanais pour apaiser son courroux et attirer les représentants du mouvement social à la table des négociations.

- L’alerte enlèvement lancée après la disparition du petit Vincente dans le Puy-de-Dôme a été levée, mais les recherches se poursuivent.



- L’ambassade de France en Chine appelle la communauté française à la plus grande vigilance, après la violente agression à l’arme blanche d’un ressortissant français à Shanghai.



Deux repreneurs se sont déclarés pour reprendre l’usine d'électroménager de Whirlpool à Amiens, afin de préserver les 290 emplois de ce site industriel.



- Les États-Unis ont renoncé à faire du départ de Bachar Al-Assad un impératif pour résoudre la crise en Syrie. Washington a également fait part de sa volonté de collaborer plus étroitement avec la Turquie et la Russie pour résoudre cette crise.



- Vladimir Poutine a remis en question l’influence de l’activité humaine sur le réchauffement climatique, en avançant que le phénomène avait "déjà commencé dans les années 30".