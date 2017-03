publié le 31/03/2017 à 07:46

À situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel. La directrice de la prison de Villepinte (Seine-Saint-Denis) écrit aux tribunaux pour lui demander de ne plus envoyer de détenus. La maison d'arrêt accueille un peu plus de 1.100 prisonniers pour 580 places. La France a battu un nouveau record historique début mars avec plus de 69.000 détenus.



La lettre de cette directrice est un appel au secours. Elle ne se cache pas derrière des formules de politesse, le message est clair : Villepinte ne plus accueillir personne dans l'immédiat. Les prochains détenus devraient donc être envoyés à la prison de Fleury-Mérogis (Essonne). Mais là-bas aussi, la situation est explosive comme dans toutes les maisons d'arrêt d’Île-de-France. Partout désormais, le taux d'occupation frôle les 200%.

La directrice de la prison de Villepinte en appelle officiellement aux juges. La seule solution d'urgence est de mettre en oeuvre tout de suite plus d'alternatives à la prison, comme la libération sous contrainte, le bracelet électronique et l'aménagement de peine. "Un comble pour une directrice de prison", note un haut cadre de la pénitentiaire. Mais cet appel à moins enfermer a peu de chances d'être entendu par les magistrats. Le contexte sécuritaire les a rendus frileux, en témoigne le nombre de personnes incarcérées en détention provisoire, autrement dit avant leur procès : un peu plus de 20.000 détenus. Un niveau jamais atteint en France.