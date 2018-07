Le journal de 7h : Paris va-t-elle devenir le nouveau Calais ?

publié le 28/10/2016 à 07:38

La Jungle est quasiment déserte ce 28 octobre à Calais. Parmi les réfugiés, il y a ceux qui ont pris des bus pour se rendre dans les centres d'accueil installés dans toute la France, mais il y a également ceux qui rêvent toujours d’Angleterre. Depuis le début de démantèlement, 2.000 à 3.000 personnes auraient quitté le bidonville, pour différentes villes, dont Paris. Face à l'affluence, la mairie de Paris en appelle même à l'État.



Un campement sauvage grandit à vue d'œil près de la gare du Nord, au pied du métro Stalingrad, où des centaines de migrants s'y entassent depuis plusieurs jours. Ils sont aujourd'hui plus d'un millier à vivre ici, sous des tentes. En deux jours, le nombre de repas distribués par une association est passé de 800 à 950.

De son côté, Londres demande à la France de protéger "comme il se doit" les mineurs toujours bloqués dans la zone de Calais, suscitant la "surprise" des autorités françaises qui ont rappelé les Britanniques à leurs "responsabilités".

À écouter également dans ce journal

- Le nombre d'expulsions locatives, opérées avec l'intervention des forces de l'ordre, a bondi de 24% en 2015 pour s'établir à 14.363, un "sombre record" alors que ce nombre était "relativement stable depuis dix ans", a annoncé jeudi la Fondation Abbé Pierre.



- Nicolas Sarkozy et Alain Juppé ont tenu meeting le même jour à Marseille et l'ancien chef de l'État ne s'est pas privé pour s'attaquer au favori de la primaire de la droite et du centre. "Quand on veut se faire élire avec les voix de la gauche, c'est qu'on se prépare à donner des gages à la gauche, et à mettre en œuvre une politique ambiguë", a-t-il lancé.



- L'Assemblée nationale a rejeté une mesure de lutte contre les déserts médicaux. Cet amendement entendait dissuader les médecins libéraux de s'installer dans une zone où exercent déjà de nombreux médecins, à moins qu'un autre ne s'en aille.



- Les Chinois lorgnent sur le Parc Astérix, le Futuroscope et désormais les remontées mécaniques des Alpes. Le groupe chinois Fosun, déjà dans le capital du Club Med, veut racheter des actions de la Compagnie des Alpes.



- L'enquête sur l'enlèvement de Jacqueline Veyrac s'accélère. Huit suspects ont été placés en garde à vue pour 96 heures. Le principal suspect serait un ancien employé de la riche femme d'affaires, à qui elle devrait beaucoup d'argent.



- Hillary Clinton et Michelle Obama ont tenu meeting commun devant 11.000 personnes, à Winston-Salem, en Caroline du Nord, dans le sud-est des États-Unis. Un meeting pour s'opposer à Donald Trump à 11 jours de l'élection présidentielle américaine.