Primaire Les Républicains : Sarkozy et Juppé, chassé-croisé à Marseille

et La rédaction numérique de RTL

publié le 27/10/2016 à 21:40

À trois semaines du premier tour de la primaire de la droite, qui aura lieu dimanche 20 novembre, on a joué au chat à la souris à Marseille. Alain Juppé et Nicolas Sarkozy ont en effet mené campagne à distance dans la cité phocéenne, jeudi 27 octobre. L'ancien chef de l'État s'y trouvait pour un meeting, tandis que le maire de Bordeaux préparait un discours à Toulon. Le choix de la région est stratégique pour la droite, car la plupart des élus soutiennent l'ancien président. Avec un tel enjeu, les deux candidats n'ont donc pas manqué de se renvoyer la balle.



Lorsque Nicolas Sarkozy a atterri à 16h20, Alain Juppé a quitté la ville à quelques minutes près pour se rendre à Toulon, chez le maire Hubert Falco, une prise de guerre désormais juppéiste. "C'est parce qu'il ne veut pas se mesurer à nous", se moque un élu proche de Nicolas Sarkozy. "On vient nous chatouiller sur nos terres. Donc ça ne nous fait pas mal, ça nous fait rire", conclut-il. Un proche d'Alain Juppé déclare quant à lui : "Cette visite de Nicolas Sarkozy nous a motivés. Nous ne devions faire qu'un meeting, nous avons finalement passé toute la journée à Marseille".



Une opposition Bordeaux-Marseille

Les candidats se sont donc observés à distance. "Je ne suis pas venu voir Nicolas Sarkozy mais les habitants de Marseille", a déclaré Alain Juppé. Son concurrent, lui, est plus caustique. À une habitante qui lui fait remarquer qu'il y a "plus de monde" venu le voir que pour son rival, l'ancien président rétorque : "Vous voulez que je lui en prête du monde ? Avec plaisir !"

En revanche, le choc est plus frontal lorsque Alain Juppé déclare au détour d'une conversation en petit comité : "Quand un Bordelais se plaint de la saleté, je lui dis d'aller voir à Marseille". Sur les réseaux sociaux, la réponse des sarkozystes ne se fait pas attendre. Renaud Muselier, député européen, réplique de manière cinglante : "Quand un Marseillais se plaint de l'âge du maire, je lui dis d'aller voir à Bordeaux".