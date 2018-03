publié le 28/10/2016 à 07:06

Myriam El Khomri n'arrive pas en terrain conquis en Guadeloupe. Un conflit social est actuellement en cours dans les agences de Pôle Emploi. Une partie des agents sont en grève, réclamant une amélioration de leurs conditions de travail et de l'accueil des demandeurs d'emploi.





Alors que la ministre - sous le feu des critiques depuis la Loi Travail - rencontrait des bénéficiaires de la "Garantie Jeunes", les manifestants ont fait irruption dans la salle de réunion en criant notamment : "la garantie jeunes, c'est la précarité". La préfecture de Guadeloupe avait annoncé jeudi l'annulation de la visite à Saint-François, sans plus de précision. Or, Myriam El Khomri a simplement modifié son programme a expliqué le ministère.



Le recul du chômage reste la priorité

Malgré sa discrétion après l'annonce des chiffres du chômage en baisse, la ministre du Travail a réaffirmé que l'emploi resterait son cheval de bataille jusqu'en 2017. "Je mettrai toute mon énergie jusqu'à la fin de ce quinquennat, pour faire reculer le chômage, notamment des jeunes qui sont le plus éloignés de l'emploi", a lancé la ministre du Travail Myriam El Khomri, devant les médias locaux, à Basse-Terre, au deuxième jour de sa visite en Guadeloupe.



Jeudi après-midi, seuls deux syndicats (CFE CGC et CFDT) ont accepté de rencontrer la ministre qui tente de renouer le dialogue avec l'ensemble des partenaires sociaux : " En dehors des conflits, il est extrêmement important que tout le monde se remette autour de la table, et que nous arrivions à structurer un dialogue social et le compromis, c'est pas la compromission, c'est que chacun fasse un pas à la fois dans l'intérêt des salariés et également de la compétitivité ici en Guadeloupe". Myriam El Khomri doit quitter la Guadeloupe pour Saint-Martin ce vendredi 28 octobre.