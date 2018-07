publié le 29/03/2017 à 07:52

C’est une photo historique qui a été diffusée le 28 mars au soir par les services de Theresa May. La Première ministre britannique, très souriante, attablée derrière son bureau de Downing Street, signe le courrier qui lance officiellement la procédure de divorce avec l’Union européenne. La lettre sera remise dans la journée du 29 mars à Donald Tusk, le président du Conseil européen. Le Royaume-Uni et les 27 États membres ont maintenant deux ans pour mener cette négociation a très haut risque.



Les conséquences du Brexit sont déjà visibles, y compris pour les britanniques qui vivent en France. "C'est une grande catastrophe, se désolé Amanda, cheffe d'entreprise. Je suis un vigneron." Celle qui explique avoir "beaucoup de clients en Angleterre" détaille qu'il y a désormais "plus de taxes pour exporter" vers le pays, et parle de "grand changement". Paul Brown, retraité depuis 10 ans en France, voit des conséquences très concrètes du Brexit sur sa pension ; il explique recevoir "300 à 400 euros par mois en moins". Les britanniques vivant en France ne savent toujours pas s’ils bénéficieront toujours de la sécurité sociale ou s’ils devront payer très cher une assurance privée.

À écouter également dans ce journal

- Les buralistes s'apprêtent à lancer leur propre marque de cigarettes, afin de faire un pied-de-nez à la politique anti-tabac du gouvernement. Elle s'appellera LCB, pour "La cigarette du buraliste". Elle devrait sortir avant la fin de l'année.

- Penelope Fillon est ressortie tard du pôle financier à Paris le 28 mars. Près de 13 heures d’audition. Trois chefs de mise en examen, notamment pour recel d’escroquerie aggravée. Les juges considèrent qu’elle a sciemment minimisé ses déclarations à l’Assemblée nationale.



- Bruno Le Roux a été entendu le 28 mars par les policiers dont il était le supérieur hiérarchique il y a encore quelques jours. Une audition dans le cadre de l'enquête sur l'emploi des deux filles de l'ex-ministre de l'Intérieur à l'Assemblée nationale.



- Le ministre de l'Intérieur et la ministre de l'Outre-mer s'envolent le 29 mars pour la Guyane. Ils vont rencontrer les élus et les acteurs économiques au lendemain des plus importantes manifestations de l'histoire de la Guyane.