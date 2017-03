publié le 22/03/2017 à 05:37

Et si l'Écosse devenait indépendante ? Le parlement régional écossais doit adopter mercredi une motion autorisant la Première ministre Nicola Sturgeon à demander la tenue d'un référendum d'indépendance au gouvernement britannique, une semaine avant le déclenchement du Brexit. Devant les députés, réunis depuis mardi 21 mars, Nicola Sturgeon a dénoncé le fait que l'Écosse doive "sortir de l'UE contre sa volonté", et revendiqué "un mandat démocratique incontestable" pour organiser cette consultation.



Les députés écossais devraient approuver sans problème ce texte lors du vote prévu en fin d'après-midi, le Parti national écossais SNP disposant de la majorité avec l'appui des écologistes. Nicola Sturgeon, cheffe du SNP, avait annoncé le 13 mars vouloir organiser un nouveau référendum d'indépendance fin 2018 ou début 2019, faisant valoir que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et surtout du marché unique se faisait contre le gré de l'Écosse et risquait d'entraîner la suppression de "dizaines de milliers d'emplois".

Rester dans l'Union européenne

Lors d'une première consultation en septembre 2014, les Écossais s'étaient prononcés à 55% contre l'indépendance. Mais la cheffe du SNP souligne que la situation a changé depuis et que 62% des Écossais ont voté pour le maintien dans l'UE lors du référendum du 23 juin, alors que 52% des Britanniques ont voté contre. "Tous nos efforts de compromis ont été rejetés", a-t-elle encore affirmé mardi, citant en particulier sa demande de transférer davantage de pouvoirs au Parlement régional écossais et celle de rester dans le marché unique.

Mais la Première ministre conservatrice britannique Theresa May lui a rétorqué dès la semaine dernière que ce n'était "pas le bon moment" pour organiser cette consultation alors que le Royaume-Uni va se retrouver plongé dans de difficiles négociations de sortie de l'UE pendant les deux années à venir. Lundi, Londres a annoncé qu'il déclencherait le Brexit le 29 mars.