publié le 29/06/2016 à 07:46

La plus grande ville de Turquie a, pour la quatrième fois depuis le début de l'année, été frappée par le terrorisme. Le 28 juin, dans la soirée, trois assaillants ont tout d'abord tiré sur la foule à l'entrée du terminal des vols internationaux, avant de se faire exploser. Un dernier bilan fait état de 36 morts et 147 blessés. Parmi les victimes, de nombreux Turcs, mais des étrangers pourraient figurer sur la liste des disparus. Le triple attentat n'a pas encore été revendiqué, mais le mode opératoire rappelle celui du groupe État islamique, et notamment l'attentat de l'aéroport de Zaventem le 22 mars dernier, à Bruxelles.



L'aéroport Atatürk qui, initialement, devait rester fermé jusqu'à 21 heures ce 29 juin, a rouvert tôt ce matin et les vols ont repris depuis 3 heures. L'aéroport représente le cœur économique et touristique de la ville avec quelque 61 millions de voyageurs chaque année.

À écouter également dans ce journal

- David Cameron a participé à son tout dernier dîner avec les 27 pays membres de l'Union européenne. Ému, il a rendu hommage à la construction européenne. Les 27 se réunissent aujourd'hui pour la première fois sans le Royaume-Uni pour évoquer l'après Brexit.

- Selon notre sondage TNS Sofres-Onepoint, 33% des Français seraient favorables à un "Frexit" et 45% y seraient opposés.



- L'institut Civitas, classé à l'extrême-droite est devenu un parti politique et pourrait soutenir un candidat à la présidentielle.



- Manuel Valls reçoit les partenaires sociaux pour faire le point sur la loi Travail qui a été votée dans une version durcie par le Sénat, le 28 juin.



- À Bordeaux, les éboueurs sont en grève depuis 9 jours pour protester contre le manque d'effectifs.



- Nicolas Pisapia a été condamné à 20 ans de prison en appel dans l'affaire dite Air Cocaïne.



- Laurent Blanc laisse sa place d'entraîneur du PSG à Unaï Emery, ancien technicien du FC Séville.



- Anne Hidalgo va remettre la médaille de la ville de Paris aux supporters de l'Irlande.