Cela n'était plus qu'une question de temps, et le PSG attendait surtout le licenciement de Laurent Blanc avant d'officialiser l'arrivée d'Unaï Emery. L'entraîneur basque débarque donc officiellement au Paris Saint-Germain. Le club l'a confirmé via son compte Twitter. Il aura pour mission de faire passer un cap au club parisien sur le plan européen, tout en offrant du spectacle et une qualité de jeu constante. Vainqueur des trois dernières Ligue Europa avec le FC Séville, Unaï Emery est tout simplement plus titré que le football français de club sur la scène européenne.



Après avoir remercié Laurent Blanc avec une indemnité rondelette de 22 millions d'euros, le PSG lance donc son projet post-Ibrahimovic avec un entraîneur qui aura un droit de regard sur la politique sportive et les recrues potentielles. En nommant officiellement son nouveau technicien de 44 ans pour deux ans plus une en option, le club va sans doute désormais accélérer son mercato et enclencher les grandes manœuvres.