publié le 27/06/2016 à 21:20

La victoire de la France face à l'Irlande grâce au doublet d'Antoine Griezmann (2-1), dimanche 26 juin, a donné des ailes aux supporters français. Ils se sont inspirés de la bonne humeur des Irlandais qui avait réussi à faire chanter des policiers. Leur objectif est simple : les faire danser. Après la victoire de la France, des supporters entonnent un chant en pleine rue, face aux forces de l'ordre. Au début, les policiers restent de marbre, mais petit à petit, ils vont se prêter au jeu.



La scène a été immortalisée par un journaliste de France 3 et se finit avec des embrassades, des accolades et des applaudissements pour les policiers. Tout ceci en chantant La Marseillaise. À noter que les Irlandais avaient déjà réaliser un moment similaire, en faisant chanter les forces en criant "Stand up for the French police" (Debout pour la police française).

Antoine Griezmann, l'auteur d'un doublet, a permis à la France de se qualifier pour les quarts de finale de l'Euro. Pour célébrer son but, le joueur a fait une petite danse. La chorégraphie est très simple : il suffit de lever vos bras en l'air, faire comme si vous êtes au téléphone et bougez en rythme. Beaucoup d'internautes se sont demandés : pourquoi cette danse ? Certains y voient une référence à Ronaldinho mais Antoine Griezmann a mis fin aux spéculations aujourd'hui. Et verdict : c'était un clin d'œil au rappeur canadien Drake. Le chanteur fait cette petite chorégraphie dans le clip de la chanson Hotline Bling. Antoine Griezmann a confié qu'il voulait déjà faire la référence contre l'Albanie, mais que "l'émotion était trop forte".

Patrice Evra a fait bien rire la toile, mais malgré lui. Toujours lors du match contre l'Irlande, nous sommes à une minute de jeu, au moment où Paul Pogba commet une faute en surface de réparation française. Pile à cet instant, Patrice Evra se trouve dans une posture inattendue : le dos droit, les jambes écartées, légèrement pliées et les bras ramenés devant lui. La pose a ravi les internautes qui se sont amusés à détourner le cliché. Le joueur se retrouve des situations loufoques : en train de jouer du djembé, en train de faire du cheval ou en train de danser le Gangnam style. Le principal intéressé a fait preuve de beaucoup d'autodérision, puisqu'il a partagé sur son compte Instagram quelques photos.