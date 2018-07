Le journal de 7 h : Samedi noir sur les routes

publié le 30/07/2016 à 07:51

C'est une journée difficile sur les routes de France, début du grand week-end de chassé-croisé ce samedi 30 juillet. Bison futé a hissé le drapeau noir dans le sens des départs. Vendredi soir, on recensait déjà 410 km de bouchon. La circulation va être compliquée ce samedi dans la vallée du Rhône dans le sens des départs et dans le sens des retours. Certains vacanciers se sont levés parfois très tôt et ont roulé toute la nuit pour tenter d'éviter les bouchons.



Sur les rails aussi c'est l'un des week-ends les plus chargés de l'année, 1.250.000 voyageurs sont attendus dans les gares d'ici lundi matin, 3.100 trains sont affrétés aujourd'hui par la SNCF. À la gare Montparnasse, plus de 300.000 voyageurs sont attendus pour ce week-end toujours particulier entre juillettistes sur le retour et aoûtiens sur le départ vers la mer.

À écouter également dans ce journal

- La grève continue chez Air France, plus de 80% des vols sont assurés ce samedi 30 juillet, un trafic conforme aux prévisions. Les hôtesses et les stewards refusent toujours le prolongement de l'accord d'entreprise.

- Les hommages au père Hamel se poursuivent ce samedi, une marche de la fraternité va avoir lieu à 15h à Lyon, une autre cérémonie est prévue à 18h à Bordeaux. Vendredi, la communauté catholique de Saint-Etienne-du-Rouvray s'est rendue à la mosquée qui jouxte l'église pour la prière du vendredi.



- Alain Juppé veut montrer son calme et son sang-froid après une semaine passée en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie. Il contrattaque face à son principal rival pour la primaire des Républicains, Nicolas Sarkozy.



- La famille d'Adama Traoré organise un rassemblement Gare du Nord ce samedi 30 juillet à 13h30, le jeune homme de 24 ans est décédé après son interpellation à Beaumont-sur-Oise. Deux autopsies ont déjà été réalisées, elles excluent la thèse des violences policières.



- Dans le Finistère, le petit village de Guerlesquin commence à perdre espoir : le plus gros employeur de la ville avec plus de 200 salariés, l'abattoir de poulets Tilly-Sabco vient de déposer le bilan pour la troisième fois.



- La commission Royal, chargée de vérifier les tests d'homologation des véhicules diesel a rendu ses conclusions et elle n'exclut pas que d'autres constructeurs que Volkswagen aient utilisé des logiciels tricheurs.





- Les Journées Mondiales de la Jeunesse se terminent demain, dimanche,des milliers de jeunes catholiques sont rassemblés à Cracovie dans une ambiance bonne enfant.



- 1 journée de la L2 de football vendredi 29 juillet au soir et peu de buts marqués, match nul entre le Gazélec Ajaccio et le Stade brestois, Niort et Lens, Nîmes et Laval, Bourg-en-Bresse et Strasbourg ainsi que Tours et Ajaccio. Le Havre l'a emporté 1 but à 0 face à Orléans, 2 à 0 entre Valenciennes et Clermont et victoire de Troyes face à Sochaux 3 buts à 1.



- Les nouveaux dirigeants de l'OM ont rencontré le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin l'occasion pour lui de rappeler le lien indéfectible qui unit la ville et le club. La reprise de la L1 aura lieu le vendredi 12 août



- Gaël Monfils va défier Novak Djokovic en demi-finale du masters 1000 de Toronto. Vendredi 29 juillet, il a battu en quart de finale le Canadien Milos Raonic 6-4, 6-4.