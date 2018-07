Le journal de 18h : une possible sortie de crise pour la loi Travail

publié le 29/06/2016 à 19:33

Depuis plusieurs heures, Manuel Valls et Myriam El Khomri reçoivent les syndicats opposés à la réforme du Code du travail à Matignon ce mercredi 29 juin. En milieu d’après-midi, c’est le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez qui était reçu par le chef du gouvernement pour un face à face qui s’annonçait tendu. Le secrétaire général de Force ouvrière, a été accueilli dans la foulée à partir de 18h30.



Contrairement aux annonces faites par le premier ministre, le gouvernement serait prêt à faire de nouvelles concessions pour parvenir à un accord avec les syndicats réfractaires. Les branches professionnelles devraient primer sur plusieurs les accords d’entreprises concernant le salaire, la prévoyance retraite, les inégalités hommes-femmes et la pénibilité. "Le compte y est presque" pour Jean-Claude Mailly, qui souhaite que les accords de branche s’imposent aussi concernant le temps de travail et la rémunération des heures supplémentaires.

À écouter également dans ce journal

- Manuel Valls entame un bras de fer avec le Medef alors que l’organisation patronale refuse de mettre en place le compte pénibilité, qui doit entrer en vigueur dans trois jours. "Le Medef ne peut choisir les lois qu’il applique", s'agace de son côté la ministre des Affaires sociales Marisol Touraine.

- L'association L214 a dévoilé de nouvelles images de sévices infligés à des animaux dans les abattoirs de Pézenas (Hérault) et du Mercantour à Puget-Théniers (Alpes-Maritimes).



- La commission européenne a autorisé la commercialisation du glyphosate de 18 mois, un herbicide extrêmement critiqué et principalement utilisé dans le Round Up, le produit phare de l’industriel Monsanto.



- Le bilan de l’attentat suicide qui a frappé l’aéroport d’Istanbul s’élève maintenant à 41 morts dont 10 étrangers. François Hollande a ajouté que deux Français, légèrement blessés, faisaient également partie des victimes.



- Pour la première fois les dirigeants de l’Union européenne se sont réunis sans David Cameron à Bruxelles. La première ministre écossaise Nicola Sturgeon a fait de le déplacement pour rencontrer les présidents de la commission et du parlement européens, pour faire part de sa volonté de relancer le processus d’indépendance de l’Écosse, afin de rester dans l’Union européenne.



- Les deux lanceurs d’alerte de l’affaire LuxLeaks, qui avaient dénoncé les réductions fiscales octroyées par le Luxembourg à des géants mondiaux comme Apple, Ikea ou Amazon, ont été condamnés à des peines de prison avec sursis. Le journaliste français qui comparaissait à leurs côtés a été acquitté.