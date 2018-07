publié le 24/02/2017 à 19:13

Près d’une centaine d’employés d’un hôpital napolitain viennent d’être arrêtés pour fraude à l’absentéisme. Après deux années d’enquête, où les carabinieri ont notamment employé des caméras cachés, la police napolitaine a mis en évidence un système de fraude à grande échelle, où 94 salariés sont mis en cause.



Deux travailleurs sociaux disposaient à eux seuls de vingt cartes de présence qu'ils passaient dans les machines de pointage à l'entrée de l'hôpital, tout en étant en contact téléphonique avec les absents. Au total, 55 personnes - un neurologue, un gynécologue, neuf techniciens de radiologie, dix-huit infirmiers, six employés administratifs, neuf techniciens de manutention et onze travailleurs sociaux - ont été assignés à domicile par le parquet de Naples.

Parmi les absentéistes, se trouvaient des employés précisément chargés de contrôler la présence du personnel. L'un d'eux s'absentait pour être cuisinier dans une auberge des alentours, mais la palme revient à un médecin qui prenait la poudre d'escampette pour aller jouer au tennis. Le coût de cette fraude est évaluée à 800.000 euros sur 5 ans.

À écouter également dans ce journal

- Dans le cadre de l'affaire des soupçons d'emplois fictifs portant sur ses assistants parlementaires européens, Marine Le Pen a refusé de répondre favorablement à une convocation lancée par les enquêteurs de l'Office anti-corruption de la police judiciaire.



- Après avoir obtenu le ralliement de François Bayrou, Emmanuel Macron a dévoilé son programme économique avec 60 milliards d’économie, ou encore une baisse de 20 milliards d’euros des prélèvements obligatoires en supprimant notamment la taxe d’habitation.



- Le nombre de demandeurs d'emploi reste stable (+0,02%) en janvier, avec 800 chômeurs de plus de catégorie A sur les listes de Pôle Emploi.