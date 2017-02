L'assistant parlementaire accusé d'apologie du terrorisme se défend

publié le 24/02/2017 à 17:19

"Lorsque j'ai appris mardi soir qu'on me reprochait d'avoir liké trois articles (sur Facebook, ndlr) qui faisaient l'apologie du terrorisme, les bras m'en sont tombés", confie Yacine Chaouat dans les colonnes du Parisien. Mercredi 22 février, le Canard enchaîné révèle que cet assistant parlementaire du sénateur PS Roger Madec est soupçonné d'apologie du terrorisme, et que sa page Facebook contiendrait des appels au jihad et des images d'égorgement. Le parquet de Paris a d'ailleurs ouvert une enquête le 25 janvier dernier, après un signalement d'une militante associative aux autorités.



"Après le choc, mon premier réflexe a été de vérifier si, parmi 153 pages en apparence anodines, ne se cachaient pas des contenus litigieux. Comme je n'en avais évidemment gardé aucun souvenir, j'ai recherché dans mon historique. Et je n'ai strictement rien trouvé", affirme Yacine Chaouat. "Je n'ai jamais été un admirateur de Daesh, au contraire ! Ces jihadistes qui sèment la terreur et la mort ne sont pas musulmans", poursuit-il.

L'assistant parlementaire reconnaît l'existence de plusieurs profils Facebook. Un premier désactivé en 2011, puis un deuxième en langue arabe, qui lui "permettait de conserver des liens affectifs et spirituels" avec sa famille en Tunisie. Yacine Chaouat se définit comme "citoyen et fidèle", et indique vivre "cette double culture en toute harmonie".



"Nous allons déposer plainte pour dénonciation calomnieuse. Tout cela vient d'une vengeance personnelle et le préjudice pour lui est très important", a déclaré son avocat Me Antoine Casubolo-Ferro. En juin 2015, Yacine Chaouat avait dû démissionner de son poste de secrétaire national adjoint du PS en charge de l'intégration, 24 heures seulement après sa nomination. La révélation de sa condamnation passée pour violences conjugales avait créé la polémique.