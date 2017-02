publié le 24/02/2017 à 19:01

La 42e nuit des César est ouverte sur RTL et RTL.fr ce vendredi 24 février. Comme chaque année, l'édition 2017 récompense les personnalités qui ont marqué le cinéma français au cours des douze derniers mois. Quelques favoris se démarquent déjà : avec 11 nominations chacun, les films Elle de Paul Verhoeven et Frantz de François Ozon sont les grands favoris de cette nouvelle édition.



Isabelle Huppert et Pierre Niney, les interprètes principaux de ces deux longs-métrages, sont tous les deux pressentis pour les César de Meilleure actrice et Meilleur acteur. D'ordinaire tenue au théâtre du Châtelet, la cérémonie se déroule, pour cette 42e édition, à la Salle Pleyel, dans le 8e arrondissement de Paris. La soirée est animée par Jérôme Commandeur, qui succède à Florence Foresti, Édouard Baer ou encore Cécile de France au poste de maître de cérémonie.

Vivez la cérémonie en direct

20h17 : Apparemment George Clooney et Jean Dujardin, complices depuis le film Monuments Men et la publicité Nespresso, réservent une surprise pour la soirée. Certains imaginent que l'acteur français remettra le César d'honneur à son ami américain.



20h07 : Pierre Niney est arrivé à la salle Pleyel. L'acteur césarisé en 2015 pour son interprétation du couturier Yves Saint-Laurent est à nouveau nommé dans la catégorie du Meilleur acteur pour sa performance dans Franz.



19h51 : Les stars les plus célèbres se font désirer sur le tapis rouge, à une heure et dix minutes du début de la cérémonie. George Clooney est d'ailleurs très attendu par les photographes et journalistes sur place.





19h10 : Découvrez les coulisses du tapis rouge grâce à notre journaliste sur place, Laurent Marsick, alors que les premiers nommés arrivent sur le tapis rouge.

on y est ! tapis rouge #cesar2017 à vivre sur @RTLFrance des 20h ! pic.twitter.com/MbXfvXy0RI — Laurent Marsick (@lmarsick) 24 février 2017

19h00 : Bonsoir à tous, bienvenue sur notre live. Les smokings et autres robes longues sont de sortie sur le tapis rouge de la Salle Pleyel, dans le huitième arrondissement de Paris. Ne manquez rien de l'arrivée des vedettes attendues ce soir pour la 42e cérémonie des César.