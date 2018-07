publié le 27/02/2017 à 19:03

Les négociations entre la grande distribution et ses fournisseurs pour déterminer les prix en vigueur en 2017 s’achèveront demain à minuit, dans un climat toujours aussi tendu. Les patrons de l'agro-alimentaire se disent pris en otage par les grandes enseignes. Les quatre grandes centrales d'achat - Auchan-System U, Intermarché-Casino, Carrefour-Cora, et Leclerc - ont entamé un bras de fer avec 10.000 fournisseurs priés de rogner au maximum leurs marges.



Ces négociations de plus en plus tendues depuis la mise en place de la loi pour la modernisation de l'économie en 2008, qui a déclenché une véritable guerre des prix pour redonner du pouvoir d'achat aux consommateurs. Mais cette guerre des prix a un effet sur les industriels, qui voient leurs marges baisser, à cause d'un coût de matières premières qui lui continue à augmenter.

À écouter également dans ce journal

- Dans l’inquiétante disparition de la famille Troadec, la personnalité trouble de Sébastien interroge de plus en plus les enquêteurs. Pascal et Brigitte, leur fils Sébastien, 21 ans et Charlotte, leur fille de 18 ans ont disparu depuis le 16 février. Des traces de sang ont été retrouvées à leur domicile près de Nantes. Il s'agit bien de leur sang, mais ce qui retient l'attention, c'est la personnalité trouble du fils aîné, Sébastien.

- Dans les commissariats, la colère des policiers ne retombe pas. Certains policiers observent même une sorte de grève du zèle, notamment dans le Sud, malgré le plan d'équipement de 250 millions d'euros lancé par le gouvernement ou encore les nouvelles annonces de Bruno Le Roux sur notre antenne ce matin.



- Jean-Luc Mélenchon visitait aujourd'hui une ferme laitière dans l'Oise. Le candidat de la France Insoumise a délibérément séché le Salon de l'Agriculture, en expliquant qu'il refuse le modèle de l'agriculture productiviste. La grande



- Les joueurs et les joueuses de tennis auront l'obligation de porter le maillot bleu s'ils sont sélectionnés, sous peine de s’exposer à de sévères sanctions de la part de la Fédération française de Tennis.



- La cérémonie des Oscars 2017 rentrera peut-être dans les annales pour une bourde historique : le grand favori La La Land a été annoncé comme meilleur film alors que le vainqueur était en fait Moonlight.