publié le 27/02/2017

François Hollande répond à Marine Le Pen. En visite au siège du Grand Orient de France, la principale obédience maçonnique, a tenu à apporter son soutien aux fonctionnaires, pris pour cible par Marine Le Pen la veille. Il a déclaré qu'il n'accepterait "jamais qu'on puisse mettre en cause les fonctionnaires dans notre République (...) La République sait ce qu'elle vous doit, et je sais que vous serez toujours là pour la défendre, et je serai moi aussi toujours là (...) pour prendre cette responsabilité".



En meeting à Nantes dimanche 26 février, la candidate du Front national, qui caracole toujours en tête des intentions de vote au premier tour de la présidentielle, s'est directement adressée aux magistrats, les exhortant à "ne pas contrecarrer la volonté du peuple". "Dans quelques semaines, ce pouvoir politique aura été balayé par l’élection. Mais ses fonctionnaires, eux, devront assumer le poids de ces méthodes illégales. Ils mettent en jeu leur propre responsabilité. L’État que nous voulons sera patriote."



Comme François Fillon, le Front national est au cœur d'une tempête judiciaire, alors que le premier tour de l'élection présidentielle a lieu dans 55 jours. Sa cheffe de cabinet, Catherine Griset, a été mise en examen dans le cadre de l'affaire sur les emplois fictifs au Parlement européen. Frédéric Chatillon, son ami de longue date, a subi le même traitement dans une affaire de financement de campagnes électorales en 2014 et 2015.