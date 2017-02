publié le 27/02/2017 à 17:48

Depuis plusieurs mois, Julien Dray s’était fait relativement discret. L'ancien député socialiste a cependant renoué avec ses vieilles habitudes en adressant une pique assassine à l’attention de Benoît Hamon. Ce proche de François Hollande ne semble pas tout à fait satisfait par l’accord passé par le candidat socialiste avec Yannick Jadot et les écologistes, et il compte bien le faire savoir.





"Ainsi donc, pendant un mois, on nous a fait croire qu'on discutait programme, etc. En fait, la réalité triviale est là : un groupe a pris en otage le candidat désigné par deux millions d'électeurs… Pour permettre à tous ses sortants d'avoir une circonscription électorale", a ainsi lâché Julien Dray dans un message cinglant posté sur Facebook lundi 27 février.

Parmi les concessions obtenues par le candidat écologistes pour rallier Benoît Hamon, le vainqueur de la primaire d'EELV a arraché une quarantaine de circonscriptions réservées aux écologistes pour les élections législatives qui se dérouleront au mois de juin. Si Yannick Jadot s’est félicité de cet accord qui "reprend le meilleur de l'écologie", Julien Dray s’indigne de son côté devant cette "nouvelle manière de faire de la politique". On savait que Julien Dray avait la langue assassine avec ses camarades, apparemment les amis de ses amis ne sont pas non plus épargnés.