publié le 27/02/2017 à 10:58

Après plusieurs mois de contestation, l'heure est désormais au bilan. François Hollande doit présenter ce lundi 27 février, lors d'un déplacement à Chartres et Dreux, le bilan de la concertation police-gendarme. Lancée en octobre lors des spectaculaires manifestations des forces de l'ordre, cette discussion a apporté certaines réponses. Invité de RTL, Bruno Le Roux a dévoilé quelques résultats de ce "dialogue social".



En première ligne ? Les charges pesants sur les policiers. "C'est une chose importante pour les policiers, ils rentrent en école de police pour faire un métier de policier et ils ont le sentiment, bien souvent, de faire des tâches qui ne relèvent pas du cœur de métier", explique le ministre de l'Intérieur. Ce dernier veut poursuivre le travail sur le "recentrage" des activités et pointe notamment du doigt les "gardes statiques" devant les bâtiments. "Il peut y avoir des moyens passifs, des systèmes de vidéosurveillance... Le travail des policiers n'est pas de faire des gardes statiques qui correspondent pas à un danger imminent", explique-t-il.

Utiliser au maximum les nouvelles technologies

Si les transferts de détenu pourraient faire l'objet de changement, Bruno Le Roux s'attaque surtout à certaines tâches administratives. "Il y en a qui prennent trop de temps", déplore le ministre de l'Intérieur. Ce dernier veut dorénavant que "les nouvelles technologies viennent soulager le temps administratif, soulager le temps de rédaction, soulager les tâches qui ne sont pas dans leur cœur de métier". Avant d'ajouter : "On parle souvent du retard de la police de proximité. Moi, je veux qu'il y ait la proximité de la police avec le terrain grâce aux nouvelles technologies".

Décharger les policiers des procurations

Dans cette année présidentielle, Bruno Le Roux évoque également le travail des policiers lors des élections alors qu'ils sont chargés des procurations. "Nous essayons de les décharger au maximum et à terme, il doit y avoir des procédures qui permettent de décharger totalement les policiers de la prise de procurations. Un policier qui est occupé de longues journées à prendre des procurations, c'est un policier qui manque sur le terrain", explique le ministre de l'Intérieur.



Une petite révolution cependant difficile à mettre en place en vue de l'élection présidentielle de 2017 alors que Bruno Le Roux prône "la continuité de l'action". "Que ce soit nous ou d'autres, il faudra continuer sur ces engagements de bon sens", déclare-t-il.