et Claire Gaveau

publié le 27/02/2017 à 09:04

Que s'est-il passé à Orvault, près de Nantes ? Depuis le 16 février, la famille Troadec est portée disparu. Depuis la révélation de cette disparition samedi 25 février, l'enquête se poursuit. Une procédure pour "homicides volontaires, enlèvements et séquestrations" a notamment été ouverte alors que des taches de sang, appartenant bel et bien aux membres de la famille, ont été retrouvés dans leur pavillon.



Mais le mystère demeure entier sur le sort réservé à ce couple ainsi qu'à leurs deux enfants âgés de 18 et 21 ans. Cependant, les enquêteurs s'intéressent particulièrement au fils, Sébastien. Ces derniers trouvent le profil du fils aîné de la famille particulièrement "instable". Selon les informations du Parisien, le jeune homme aurait "pété les plombs" en menaçant de mort une personne. Il aurait même écopé de travaux d’intérêt général pour harcèlement.

Mais cette violence ne serait pas la seule interrogation des enquêteurs. Si deux véhicules du couple ont été perquisitionnés, celui de Sébastien demeure introuvable. De plus, le dernier téléphone de la famille à s'être éteint, le 17 février au soir, est bien celui du fils aîné de la famille. Un téléphone portable retrouvé ensanglanté au domicile familial de la famille.

Une famille extrêmement discrète

Âgé de 21 ans, il est étudiant en BTS informatique. Très actif sur les réseaux sociaux, il a noué de nombreuses amitiés purement virtuelles. Certains de ses amis Facebook le décrivent comme quelqu'un de gentil mais qui subit de nombreuses moqueries sur Internet. Sa sœur, Charlotte, étudie elle aussi en BTS. La semaine dernière, elle devait suivre des leçons de conduite, auxquelles elle ne s'est pas rendue. Une de ses camarades d'auto-école la décrit comme une jeune fille extrêmement réservée.



Les parents, eux aussi, sont très discrets. Leurs voisins ne les connaissent pas, les commerçants d'Orvault non plus. Pourtant, cela fait dix ans que le père, Pascal, travaille pour une entreprise locale. La mère, Brigitte, exerce dans un centre des impôts de Nantes. C'est sa sœur qui a contacté la police, inquiète de ne plus avoir de ses nouvelles.