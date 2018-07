publié le 26/02/2017 à 19:57

François Fillon commence à accuser le coup après des semaines de polémique autour de suspicion d’emploi fictif concernant son épouse. Selon notre sondage Kantar Sofrès - One Point du 26 février, réalisé pour RTL, Le Figaro et LCI, le candidat de la droite arrive désormais en 3e position au premier tour. Emmanuel Macron, renforcé par l'alliance qu'il forme désormais avec François Bayrou, se qualifierait pour le second tour de l'élection présidentielle, avec 25% des voix.



Le candidat "En Marche !" profite de l'impact du Penelopegate sur François Fillon et du début de campagne de Benoît Hamon très focalisé sur les alliances. L'ancien ministre de l'Économie est toutefois devancé par Marine Le Pen. La présidente du Front national, indétrônable depuis plusieurs mois, est créditée de 27% des voix dans notre sondage, soit deux points de plus que lors de la vague précédente.

À écouter également dans ce journal

- Marine Le Pen était en meeting devant près de 3.000 personnes à Nantes. Plusieurs autocars transportant des militants du Front national ont été caillassés ou barbouillés de peinture par des opposants à la candidate frontiste, au lendemain de manifestations contre sa venue.

- Gérard Larcher, soutien de François Fillon, a demandé à la justice de faire preuve de retenue jusqu'à la fin de la campagne lors de son passage au Grand Jury.



- À Orvault, près de Nantes, les traces de sang retrouvées dans le pavillon de la rue d'Auteuil appartiennent bien à la famille Troadec. Les parents et leurs 2 enfants de 18 et 21 ans sont portés disparus depuis près d’une semaine maintenant.



- Un jeune garçon de 10 ans a perdu la vie au cours d’un match de foot amateur ce dimanche. Lors d'un choc violent avec un joueur adverse, il a perdu connaissance avant de faire un arrêt cardiaque.



- L'événement de cette 27e journée de Ligue, c'est évidemment le choc entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain à 21h, au Stade Vélodrome devant 65.000 spectateurs. L’AS Saint-Étienne a été dominé à domicile par Caen plus tôt dans l’après-midi (0-1).



- Jo-Wilfried Tsonga a remporté cet après-midi le Tournoi de Marseille en battant son compatriote Lucas Pouille en deux sets : 6-4, 6-4.