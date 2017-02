et AFP

publié le 26/02/2017 à 18:41

Envers et contre toutes les affaires, elle poursuivra sa route. En meeting au Zénith de Nantes dimanche 26 février, Marine Le Pen a assuré devant 3.500 sympathisants que les magistrats n'étaient "pas là" pour "contrecarrer la volonté du peuple". "L'Etat de droit est le contraire du gouvernement des juges", a asséné la présidente du Front national, actuellement dans un tourbillon judiciaire.





Depuis plusieurs jours, l'institution judiciaire est dans le viseur de l'avocate de formation. Elle avait demandé à la justice de "ne pas perturber" la présidentielle jeudi 23 février. Dans le même temps, elle expliquait que l'affaire Fillon avait "assez duré". "Les magistrats sont là pour appliquer la loi, pas pour l'inventer, pas pour contrecarrer la volonté du peuple, pas pour se substituer au législateur (...) Si un magistrat souhaite changer la loi parce qu'elle ne lui convient pas, c'est simple, il se met en congé et se présente aux élections", a-t-elle encore lâché à Nantes, redoutant "une dérive antidémocratique, oligarchique."

Un meeting sous haute tension

La pression judiciaire s'accentue autour de Marine Le Pen. Catherine Griset, sa directrice de cabinet, a été mise en examen dans l'affaire des emplois fictifs au Parlement européen, alors que la présidente du Front national est elle-même visée par l'enquête. Par ailleurs, Frédéric Chatillon, un de ses amis de longue date déjà renvoyé devant le tribunal correctionnel pour répondre du financement de la campagne des législatives en 2012, a subi le même sort dans le dossier du financement de campagne des élections municipales, européennes en 2014 et départementales en 2015.

En guise de protestation, certains bus du Front national avaient été pris pour cible à Nantes. À l’appel de plusieurs collectifs, une opération escargot avait été organisée pour "bloquer le meeting" et "barrer la route au FN".

Dans cette élection, les médias font campagne de manière hystérique pour leur poulain Marine Le Pen, candidate Front National, au Zénith de Nantes Partager la citation





Avec l'Europe, la justice mais aussi les médias horrifient Marine Le Pen. "Dans cette élection, (les médias, ndlr) ont choisi leur camp, ils font campagne de manière hystérique pour leur poulain", Emmanuel Macron d'après elle. "Ils se parent de morale, prétendent en rester à l'analyse des faits, hurlent à la liberté de la presse quand on les critique - c'est un droit fondamental pour la démocratie - et puis ils pleurnichent d'avoir perdu la confiance du peuple qui se tourne - et c'est légitime - vers internet pour s'informer", a encore lancé Mme Le Pen, qui ne s'est toutefois pas étendue sur le comité d'accueil réservé à certains journalistes à la porte de ses meetings.