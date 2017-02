publié le 26/02/2017 à 17:22

Le jeu de dupes entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon est-il arrivé à son terme ? Après que l'ancien patron du Front de gauche a répété son "ouverture à la discussion" avec le candidat socialiste jeudi 23 février dans L'Émission politique sur France 2 - il avait déjà proposé trois dates de rendez-vous le 15 février en meeting à Strasbourg et échangé au téléphone avec lui - la rencontre a enfin eu lieu, dans un contexte où les alliances se créent. Yannick Jadot a rallié Benoît Hamon, François Bayrou a offert une alliance à Emmanuel Macron et les communistes, officiellement derrière la candidature de Jean-Luc Mélenchon, a appelé au rapprochement avec Benoît Hamon.



Vendredi 24 février, les deux hommes ont dîné ensemble dans un restaurant chilien de la capitale, et sont repartis séparément deux heures plus tard, sans que rien ne filtre de leurs échanges, selon le site Diacritik, et confirmé par l'entourage de Benoît Hamon à 20 minutes. L'ancien ministre de l'Éducation national a quitté l'établissement dix minutes avant Jean-Luc Mélenchon, "très préoccupé" selon le site. On ne sait pas, par exemple, quelle réponse Benoît Hamon a apporté à la lettre de Jean-Luc Mélenchon, dans laquelle il fixait ses conditions à un accord de majorité. Jusque-là, Jean-Luc Mélenchon et ses soutiens répétaient que malgré ce qu'il prônait pendant la campagne de la primaire de la gauche, Benoît Hamon ne les avait jamais contactés. Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, dénonçait alors "une fausse main tendue".

Malgré ce rendez-vous, les deux hommes ne semblent pas prêts à se retirer l'un pour l'autre. Jean-Luc Mélenchon avait précisé avant le dîner qu'il ne fallait pas "trop se faire d'illusions". Le soutien des investitures d'anciens ministres socialistes, tels que Myriam El Khomri et Manuel Valls, par Benoît Hamon pourrait entériner les discussions pour laisser enfin place à la campagne.