publié le 26/02/2017 à 16:17

Quatre membres d'une même famille ont mystérieusement disparu depuis le 16 février à Orvault, près de Nantes (Loire-Atlantique). Les parents et les deux enfants, âgés de 18 et 21 ans, n'ont pas donné le moindre signe de vie, ni à leurs proches, ni sur les réseaux sociaux. Une enquête criminelle a été ouverte pour "homicides volontaires, enlèvements et séquestrations".



Samedi 25 février, des traces de sang sur un téléphone portable ainsi que dans une autre pièce de la maison avaient été retrouvées au domicile de la famille après que l'alerte a été donnée par la sœur de la mère de famille. Elles appartiennent aux membres de la famille Troadéc, a indiqué le procureur de la République de Nantes, confirmant une information du Parisien. "A la suite des résultats du laboratoire que nous avions sollicité en urgence pour analyser les prélèvements sanguins, je vous confirme que les traces de sang retrouvées appartiennent aux membres de la famille, mais je ne souhaite pas donner plus d'éléments (...) "Depuis hier il n'y a pas d'évolution majeure dans l'enquête, nous n'avons pas d'éléments d'interpellation", a ajouté M. Sennès.



Les deux véhicules du couple ont été placés sous scellés. Des scellés ont aussi été posés sur les portes, portail et boîte aux lettres du pavillon. Selon une source proche du dossier, le véhicule du fils n'était pas garé devant le pavillon.