publié le 26/02/2017 à 18:25

L'affaire date du 28 janvier dernier lors de la rencontre Lyon-Lille. Au-delà de la défaite des Lyonnais face aux Lillois (1-2), ce sont deux banderoles misogynes qui sont restées dans les mémoires. La première montrait le pictogramme d'un homme l'invitant au stade. La seconde, un pictogramme féminin avec une flèche et ce mot "cuisine".



Un acte machiste qui n'est donc pas sans conséquence. Les caméras du Parc OL ont permis au club d'identifier les fauteurs. L'affaire reste interne puisque Jean-Michel Aulas a décidé de ne pas porter plainte. En revanche les supporters se sont excusés auprès notamment de l'équipe féminine de l'OL : "Ils ne se sont pas rendu compte du caractère sexiste et diffamant. Pour eux c'était de l'ironie. On a mis les choses au point, ils ont été sanctionnés". Pas question cependant pour le président lyonnais de dévoiler les sanctions mises en place. "On a défini un cadre bien précis afin d'éviter que ce genre de problème ne se répète", a-t-il poursuivi dans le quotidien L'Équipe.

Cette nouvelle arrive alors que l'OL doit affronter le FC Metz dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Une affiche qui, lors du match aller (4 décembre), n'avait pas été à son terme à cause des supporters messins. Deux pétards lancés sur Anthony Lopes et l'entraîneur des gardiens du club avaient provoqué l'arrêt de la rencontre dès la 31e minute. La rencontre doit se rejouer à une date encore inconnue. La Ligue de Football Professionnel avait retiré trois points dont un avec sursis au club de la Moselle. Ses dirigeants ont fait appel à cette sanction