Le journal de 18h : à Whirlpool, bataille d'images entre Le Pen et Macron

publié le 26/04/2017 à 18:52

Cette journée restera à coup sûr comme l'une des plus importantes de la campagne, avec ce vrai duel Macron-Le Pen autour du site Whirlpool d'Amiens. L'accueil réservé aux deux candidats à été diamétralement opposé : les applaudissements pour la candidate du Front national, face aux sifflets en direction du candidat En Marche.



Emmanuel Macron devait relancer sa campagne avec ce déplacement dans sa ville. Il n'était pas prévu qu'il se rende dans l'usine, la direction avait refusé. Il a donc rencontré l'intersyndicale à la chambre de commerce. Et soudain, surprise : Marine Le Pen vient le défier sur ses terres. La candidate du FN a débarqué sans crier gare aux portes de l'usine. Une visite comme une provocation pour Emmanuel Macron qui depuis la chambre de commerce a dénoncé un coup de com.

Fallait-il y aller ou non ? Emmanuel Macron a vite tranché et s'est rendu lui aussi sur le site de Whirlpool. Sans surprise, il a reçu un accueil épouvantable de la part des salariés qui lui reprochaient de ne pas être venu plus tôt sur le site. L'image est désastreuse et pourtant, après de longues minutes, le candidat d'En Marche a quand même réussi à établir un dialogue avec les salariés.

À écouter également dans ce journal

- Jean-Luc Mélenchon ne dira à aucun moment avant le 7 mai quel sera son choix personnel de vote au second tour de la présidentielle, quel que soit le résultat de la consultation engagée auprès des militants de La France insoumise. La seule ligne du parti pour le moment reste : aucune voix pour le Front national.



- À droite, Nicolas Sarkozy appelle à voter Emmanuel Macron tout en précisant qu'il s'agit d'un choix de responsabilité et en aucun cas un soutien à son projet. L'ancien président appelle tous les responsables de la droite et du centre au rassemblement. Par ailleurs, il confirme son retrait de la vie politique active.



- Les chiffres du chômage pour le mois de mars ne sont pas bons. Le nombre de demandeurs d'emploi progresse de 1,3%, soit 43.700 chômeurs de plus.



- Le tribunal de commerce de Bobigny vient d'ordonner la liquidation judiciaire de MIM. La marque de vêtements doit fermer immédiatement 162 boutiques. Près de 800 emplois en CDI sont supprimés.



- Au procès de Francis Heaulme, Patrick Dils a été entendu comme témoin. Cet homme a passé 15 années en prison pour le double meurtre de Montigny-lès-Metz avant d'être définitivement acquitté en 2002. Aujourd'hui, c'est Heaulme qui doit répondre de ce crime.



- Une enquête est ouverte pour homicide involontaire après la mort de deux nouveaux-nés au CHU de Nancy. Les bébés étaient nés grands prématurés et étaient en réanimation néo-natale.