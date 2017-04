publié le 26/04/2017 à 13:07

Nicolas Sarkozy a fait son choix. Dans un message écrit sur son compte Facebook, l'ancien président de la République fait le choix clair d'un vote pour Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle pour faire barrage au Front national de Marine Le Pen. "Le premier tour de l’élection présidentielle a conduit à la qualification de la candidate du Front national et à l’élimination du candidat de la droite républicaine et du centre, une première depuis l’élection du Président de la République au suffrage universel direct. C’est un séisme politique. Je regrette profondément ce résultat mais le choix des Français est souverain et doit être accepté comme tel, écrit Nicolas Sarkozy sur son compte Facebook. Je considère que l'élection de Marine Le Pen et la mise en œuvre de son projet entraîneraient des conséquences très graves pour notre pays et pour les Français".



Nicolas Sarkozy suit donc la ligne du candidat des Républicains François Fillon et d'une majorité des cadres du parti de la droite. "Je voterai donc au second tour de l’élection présidentielle pour Emmanuel Macron. C’est un choix de responsabilité qui ne vaut en aucun cas un soutien à son projet. Je veux d’ailleurs rappeler qu’au mois de juin prochain, à l’occasion des législatives, les Français auront à nouveau la possibilité de faire le choix d'une alternance véritable en portant leurs suffrages sur les candidats investis par la droite et le centre. Et l'ancien président de la République de continuer : "J'ai décidé il y a quelques mois de me retirer de la vie politique active. Je n'ai pas l'intention de revenir sur ce choix mais, au regard de la situation exceptionnelle à laquelle nous devons faire face, j’appelle tous les responsables de la droite et du centre au rassemblement des énergies, des talents et des compétences. Tout autre comportement serait irresponsable. La division n’est pas une option face à l’extrême gravité de la situation de la France".