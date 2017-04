publié le 26/04/2017 à 18:44

"Jamais la liberté de la presse n'a été aussi menacée". Le rapport annuel de Reporters sans frontières est des plus alarmants. La liberté de la presse connaît une situation "difficile" ou "très grave" dans 72 pays (sur 180 recensés), dont la Chine, la Russie, l'Inde, presque tous les pays du Moyen-Orient, d'Asie centrale et d'Amérique centrale, ainsi que les deux tiers des pays d'Afrique.



Au total, la presse ne serait libre que dans une cinquantaine de pays, notamment en Amérique du nord, en Europe, en Australie et dans le sud de l'Afrique. Des chiffres qui inquiètent alors que l'organisation évoque un "risque de grand basculement" de cette situation.

La Filande perd La Norvège domine,

Selon le classement de cette année 2017, la Norvège est le pays avec le plus de libertés concernant les médias. "La violence à l’égard des journalistes et des médias est rare, bien que, ces dernières années, certains d’entre eux aient subi des menaces émanant de fondamentalistes islamistes", explique RSF sur son site internet. Le pays européen devance la Suède, et la Finlande, qui rétrograde de deux places après six ans de leadership. Le Danemark, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique ou encore l'Islande font également office de très bons élèves.

Sur les dix premiers pays, seuls deux ne sont pas européens : le Costa-Rica (6e) et la Jamaïque (8e). Un constat similaire si l'on regarde les 20 premières places alors que seuls trois autre pays s'intercalent au milieu des nations européennes : la Nouvelle-Zélande (13e), l'Australie (19e) et le Suriname (20e).

La Corée du Nord en queue de peloton

En bas du classement, la Corée du Nord ferme la marche à la 180e place. Si l'Érythrée était l'habitué de la dernière place depuis 2007, le pays africain grimpe d'une place et cède son bonnet d'âne à la Corée du Nord. "Sous Kim Jong-un, au pouvoir depuis 2012, le régime totalitaire nord-coréen continue de maintenir la population dans l’ignorance. Le simple fait d’écouter une radio basée à l’étranger peut valoir un séjour en camp de concentration", détaille RSF. À noter que la Syrie (177e) est classée juste derrière la Chine (176e) et le Vitenam (175e).



La Turquie, où le président Recep Tayyip Erdogan a "résolument basculé du côté des régimes autoritaires" pour devenir "la plus grande prison au monde pour les professionnels des médias", recule de 4 places et se situe dorénavant en 155e position.

La France grimpe de 6 places

La France, pour sa part, gagne six places et remonte de la 45e à la 39e place. Un bon résultat qui résulte cependant d'un simple effet mécanique après une année 2015 marquée par la tuerie de Charlie Hebdo. Néanmoins, les critiques sont nombreuses de la part de RSF qui évoque un "climat violent et délétère", avec des attaques verbales contre "les médias menteurs" pendant la campagne présidentielle "où il devient normal d'insulter les journalistes, de les faire siffler et huer lors de meetings".



L'ONG dénonce aussi les pressions du groupe Vivendi de Vincent Bolloré sur ses médias, comme la "déprogrammation d'une enquête sur le Crédit Mutuel dirigé par l'un de ses amis", la suppression d'émissions ("Zapping" et "Spécial Investigation") sur Canal+ ainsi que le long conflit social à iTÉLÉ l'an dernier, à l'issue duquel une centaine de journalistes sont partis.

Partout où le modèle de l'homme fort et autoritaire triomphe, la liberté de la presse recule RSF Partager la citation





Pour l'ONG, "l'obsession de la surveillance et le non respect du secret des sources contribuent à faire glisser vers le bas de nombreux pays considérés hier comme vertueux". Parmi les exemples cités : les États-Unis (43e, -2 places), le Royaume-Uni (40e, -2), le Chili (33e, -2) ou encore la Nouvelle-Zélande (13e, -8). "L'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis et la campagne du Brexit au Royaume-Uni ont offert une caisse de résonance au 'médias bashing' et aux fausses nouvelles", déplore RSF qui assure que "partout où le modèle de l'homme fort et autoritaire triomphe, la liberté de la presse recule".