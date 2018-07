Le journal de 13h : 8 ans de prison ferme pour le "dentiste de l'horreur"

publié le 26/04/2016 à 14:01

Le Néerlandais Mark Van Nierop, surnommé le "dentiste de l'horreur" pour avoir mutilé des dizaines de patients dans la Nièvre, a été condamné le 26 avril à huit ans de prison par le tribunal correctionnel de Nevers. Le tribunal a ordonné son maintien en détention et a assorti la peine d'une interdiction d'exercer définitive et d'amendes d'un montant total de 10.500 euros. Lors du procès en mars, la procureure Lucile Jaillon-Bru avait dénoncé le "désastre sanitaire" causé par cet homme de 51 ans, auteur de "violences dont le but ultime était d'obtenir des remboursements" toujours plus importants de l'assurance maladie.



Sur une centaine de victimes déclarées, la procureure avait retenu des mutilations pour 53 d'entre elles, demandant une requalification des faits pour 20 autres, notamment en "violences avec préméditation", et trois relaxes.

À écouter également dans ce journal

- L'Australie a choisi la France pour la construction de 12 sous-marins. La DCNS a remporté un contrat historique de 34 milliards d'euros. "Ça rend fier", estime Manuel Valls.

- Le trafic SNCF est conforme aux prévisions en ce jour de grève. Un train sur deux en moyenne circule. 50% des cheminots sont en grève selon les syndicats et 23,9% selon la direction.



- Dans un projet de rapport sur "les soins bucco-dentaires", la Cour des comptes dresse un constat qu'elle qualifie elle-même d'"accablant". Dans ce rapport provisoire, les magistrats estiment que la Sécurité sociale ne devrait plus rembourser les prothèses.



- L'Ukraine commémore les 30 ans de la catastrophe de Tchernobyl. Le 26 avril 1986, une explosion se produisait dans le réacteur 4 de la centrale nucléaire.



- Les Français préfèrent laisser leur argent sur un compte courant plutôt que de le placer. En 2015, les simples dépôts ont représenté 36 milliards d'euros, le double de l'année précédente.



- Plusieurs joueurs du PSG dont Zlatan Ibrahivmovi, Javier Pastore et Marco Verratti ont profité de trois jours de repos pour s'offrir une virée à Las Vegas. Un voyage qui fait jaser alors que le PSG doit rencontrer le Stade Rennais vendredi.