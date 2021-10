Le journal de 12h30 - Toulouse : la maison d'un retraité squattée pour la troisième fois

Chaque année depuis trois ans, aux abords de l'hiver, l'histoire se répète. À Toulouse, la maison de Robert, un retraité de 84 ans, est une nouvelle fois occupée par des squatteurs. "La première année, nous avons eu des Roumains que nous avons réussi à sortir en faisant du forcing avec la police, la deuxième il s'agissait d'Afghans", énumère Marie-Ange, la fille de la victime.

Cette fois "nous avons apparemment, d'après la police, des ultragauches et là c'est un peu plus compliqué", poursuit-elle. Les nouveaux habitants connaissent bien la procédure : ils ont posé un gros cadenas sur le portail, et surtout placardé une feuille imprimée annonçant qu'ils ne partiraient qu'après une décision de justice.

"Je n'arrive pas à comprendre une situation comme ça, que l'on puisse entrer chez les gens de cette manière pour tout casser et qu'on ne leur dise rien", déplore Marie-Ange. Elle condamne cette "violation de domicile faite de plein-droit" avec des occupants "apparemment protégés par des associations".

Le portail de la maison du retraité toulousain squattée pour la troisième fois Crédit : Patrick Tejero/RTL

Les squatteurs ont collé une affiche après avoir squatté la maison d'un retraité à Toulouse Crédits : Patrick Tejero/RTL Le jardin de la maison du retraité toulousain squattée pour la troisième fois Crédits : Patrick Tejero/RTL 1 / 1

"Mon père est désespéré", poursuit-elle. Par ailleurs, l'occupation de la maison pose un autre problème : celle-ci a été vendue à un promoteur qui a obtenu un permis de construire. Si les squatteurs restent, la vente pourrait être remise en cause. "Maintenant qu'on avait vu le bout du tunnel, nous avons des squatteurs et on doit se battre pour les virer", rage Marie-Ange.

