Les infos de 5h - OM-PSG : spectacle morose et nouveaux débordements en tribunes

Un grand classique sans éclat. Ce dimanche soir au stade Vélodrome, l'OM est le PSG se sont neutralisés (0-0). Les stars parisiennes, Neymar, Mbappé, Messi, sont restées bien discrètes sur le terrain, ce qui ne fut pas le cas des supporters dans les tribunes. Beaucoup de projectiles ont été lancés : boulettes de papiers, bouteilles en plastique. Cette rencontre ne restera pas dans les annales.

Un match qui avait démarré tambours battants et qui s'est terminé en pétard mouillé. Sur le plan sportif, l'OM n'a cadré qu'une seule frappe malgré plus d'une demi-heure en supériorité numérique. Matteo Guendouzi et ses coéquipiers ont préféré sécuriser le 0-0 plutôt que risquer le tout pour le tout, ce qui laisse ce matin un certain goût d'inachevé :"Il y avait la place, il aurait fallu faire preuve de plus de réalisme dans les 30 derniers mètres", souffle le milieu olympien.

Les stars annoncées, Messi et surtout Neymar sont passées complètement à côté de leur match, tout comme quelques spectateurs énervés du Vélodrome qui ont donc lancé plusieurs objets sur les parisiens, notamment lors des corners. Triste spectacle pour les milliers d'autres qui ont encouragé leur équipe :"Les jets de bouteilles, ça me fait mal au coeur et je ne comprends pas, confie un fan qui était au stade, et je ne comprends pas non plus le jeune qui est monté sur la pelouse, il faut savoir poser ses limites", lance-t-il.

C'est surtout la LFP (Ligue de Football professionnelle) qui risque de poser les limites puisque l'OM peut se faire retirer un point au classement pour ses débordements. Les Phocéens ont en effet un point de retrait avec sursis depuis les incidents entre supporters marseillais et angevins le mois dernier.

À écouter également dans votre journal

Politique - Éric Zemmour veut supprimer le permis de conduire à point qu'il considère comme "un racket organisé par l'État". RTL est allé à votre rencontre pour savoir ce que vous en pensiez.

Consommation - Noël ne sera décidément pas un cadeau. Selon une enquête RTL, 7 jouets sur 10 voient leur prix augmenter de près de 5 euros en moyenne.

International - Aux États-Unis, les appels à bannir les vraies armes à feu sur les tournages se multiplient après le drame impliquant Alec Baldwin jeudi soir. Pour rappel, l'acteur avait tué accidentellement la directrice de la photographie de 42 ans par balles.