publié le 27/06/2018 à 13:47

La rougeole a fait une nouvelle victime en France en 2018. L’Agence Santé Publique France a recensé un deuxième décès, tandis qu'une autre personne fait l'objet d'un "pronostic réservé". De quoi relancer le débat sur la couverture vaccinale insuffisante dans notre pays.



Après la mort d'une mère de famille de 32 ans en février à Poitiers, ces deux patients dont le sexe n'est pas précisé étaient "tous deux immunodéprimés" et ont été "probablement contaminés par un proche non vacciné", a précisé l'agence de surveillance sanitaire dans son bulletin périodique.

La rougeole, très contagieuse et transmissible par voie aérienne et sans contact peut dans certains cas provoquer des affections respiratoires ou neurologiques graves.

À écouter également dans ce journal :

Société : c'est le début des soldes et ce n'est plus un événement, tant les ventes privées cassent le suspens. Six semaines de grande braderie pour la toute dernière fois : la période de solde sera raccourcie à quatre semaines l'an prochain pour rééquilibrer avec les périodes sans promotions.



Justice : une plaque tournante du trafic de drogue démantelé ce matin à Paris. Un campement près du Stade de France a été évacué. Il était baptisé la "colline du crack", c'était devenu le supermarché de cette drogue extrêmement addictive.



International : les 233 migrants qui ont fui l'Afrique, sont toujours bloqués à bord du Lifeline. Le navire humanitaire n'a toujours pas pu accoster sur l'ile de Malte. La France, l'Italie, Malte, le Portugal et l'Espagne, ont finalement accepté d'accueillir les réfugiés.