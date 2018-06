publié le 27/06/2018 à 07:45

C'est très étonnant, mais les Français n'aiment plus les vêtements. Sur les cinq premiers mois de l'année, la consommation d'habillement a chuté de 3,6%, après une toute petite hausse sur l'année 2017 (+0,8%). Et sur les dix dernières années, depuis la crise de 2008-2009, le secteur a connu une chute de 14%. C'est considérable.



Plusieurs phénomènes se conjuguent. D'abord la saturation, avec l'extraordinaire explosion de l'offre grâce à l'arrivée des grandes chaînes de magasins comme Zara et H&M et les autres, dans les centres-villes. Il faut croire que les garde-robes sont, sinon pleines, du moins bien remplies, et que le renouvellement n'est plus si rapide.

L'autre fait marquant des dernières années, c'est la chute des prix, qui explique en partie les indicateurs déprimés de chiffre d'affaires du secteur. Chute des prix qu'on observe surtout sur les vêtements pour femme. Car curieusement, les vêtements pour homme n'ont pas connu la même évolution : ils ont, eux, progressé de plus de 8% sur vingt ans.

La différence s'explique parce que la production de vêtements pour femme est largement mondialisée et fabriquée dans les pays à faible coût de main-d'œuvre, justement à cause de l'arrivée de grandes chaînes. Alors que pour les hommes, la part de fabrications françaises, davantage coûteuse, est plus importante.