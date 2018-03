Rougeole : quels départements sont les plus concernés par l'épidémie ?

publié le 17/03/2018 à 08:04

L'épidémie de rougeole gagne du terrain en France. Selon la Direction générale de la santé (DGS), 913 cas ont été recensés depuis novembre dernier, dont plus de 500 pour le mois dernier.



Ces cas ont été observés dans 59 départements. Parmi les plus touchés, la Gironde (332 cas déclarés), la Vienne (43 cas déclarés), les Deux-Sèvres (27 cas déclarés) et l'Aveyron (20 cas déclarés).

En cause : un taux de vaccination trop faible. "Près de 9 cas de rougeole sur 10 sont survenus chez des personnes non ou incomplètement vaccinées", a déclaré la DGS lors d'un point-presse au ministère de la Santé le 14 février. Le vaccin contre la rougeole fait désormais partie des onze vaccins rendus obligatoires pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2018.

Source : Santé publique France



Selon l'agence sanitaire Santé publique France, 519 cas ont été déclarés pour toute l'année 2017, contre seulement 79 en 2016. Face à cette augmentation inquiétante, les autorités craignent une épidémie comparable à celles de 2008 à 2012. Environ 24.000 cas avaient alors été recensés, dont près de 15.000 pour la seule année 2011. Ce chiffre avait ensuite drastiquement baissé : entre 2013 et 2015, on dénombrait entre 260 et 360 cas par an.

Quels sont les risques ?

Maladie très contagieuse due à un virus, la rougeole se manifeste dans ses premiers symptômes par un écoulement du nez, une conjonctivite, une toux et une forte fièvre. Au bout d'environ trois ou quatre jours, l'éruption cutanée survient, constituée de petites tâches rouges. Elle apparaît sur le haut du corps et descend progressivement avant de disparaître au bout d'une semaine.



Mais dans les cas les plus graves, la rougeole peut entraîner des complications respiratoires (infections pulmonaires) et neurologiques (encéphalites). Depuis 2008, elle a provoqué 21 décès, selon les chiffres de Santé publique France. Le dernier en date est celui d'une femme de 32 ans, en février à Poitiers, qui n'avait jamais été vaccinée.