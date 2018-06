et AFP

publié le 27/06/2018 à 11:05

La rougeole a fait un deuxième mort en 2018. Un patient de 26 ans est décédé de cette maladie infectieuse. Tandis qu'un autre patient de 17 ans faisait l'objet d'un "pronostic réservé", a annoncé mercredi 27 juin L'agence nationale de santé publique.



Après la mort d'une mère de famille de 32 ans en février à Poitiers, ces deux patients dont le sexe n'est pas précisé étaient "tous deux immunodéprimés" et ont été "probablement contaminés par un proche non vacciné", a précisé l'agence de surveillance sanitaire dans son bulletin périodique.

L'insuffisance de la couverture vaccinale en France a favorisé cette maladie extrêmement contagieuse. Santé publique France a fait état mercredi 27 juin de 2.567 cas depuis novembre, avec comme départements les plus touchés la Gironde (24% d'entre eux), la Vienne (8%) et le Gard (6%). Dans 88% des cas, les malades n'ont pas été vaccinés, ou n'ont pas reçu toutes les injections nécessaires. Et dans 22% des cas, la rougeole occasionne une hospitalisation. Le décès annoncé mercredi 27 juin est le 22ème causé par la rougeole depuis 2008.

La rougeole, extrêmement contagieuse et transmissible par voie aérienne et sans contact, est le plus souvent bénigne. Elle peut dans certains cas provoquer des affections respiratoires ou neurologiques graves. Un taux minimum de couverture vaccinale de 95% est recommandé pour empêcher la circulation virale.