publié le 27/06/2018 à 07:39

Le Lifeline est loin d'être arrivé à bon port. Une solution semblait avoir été trouvée pour le bateau humanitaire allemand, bloqué depuis près d'une semaine au large de Malte avec 233 migrants à bord, mais la situation stagne. Mardi 26 juin, la solution européenne passait par un débarquement à Malte, mais apparemment cela n'est plus d'actualité.



Le Premier ministre maltais Joseph Musca a posé une condition avant d'autoriser le Lifeline à accoster : que les 233 migrants à bord soient ensuite répartis entre plusieurs pays européens. Six pays seraient candidats pour les accueillir, mais seuls trois sont connus à cette heure : le Portugal, l'Italie et la France.

Emmanuel Macron a annoncé mardi 26 juin à Rome que quelques dizaines de personnes seraient acceptées dans l'Hexagone. Mais d'après le capitaine du Lifeline, le ministre de l'intérieur allemand n'a toujours pas donné son accord, et c'est sans doute pour cette raison que le Lifeline attend toujours le feu vert pour s'abriter à Malte.

Macron accuse Lifeline de faire le jeu des passeurs

En attendant, la vie à bord devient de plus en plus difficile. Les conditions météo sont épouvantables et tous les passagers souffrent d'un mal de mer aigu. "Nous avons trois personnes hospitalisées à bord. Presque tous les passagers ont le mal de mer, souffrent de malnutrition, illustre le capitaine du Lifeline. Nous avons besoin de trouver rapidement un refuge et si les politiques ne font que discuter, proposer, mais qu'ils n'agissent pas, cela va devenir dangereux. Si ça tarde trop, des vies humaines pourraient en payer le prix".



Pour sa part, Emmanuel Macron a accusé l'ONG allemande de faire le jeu des passeurs, d'enfreindre les règles et de contourner les garde-côtes libyens. L'Italie et Malte veulent aussi déclencher une enquête contre cette ONG. Les trois pays sont d'accord pour couper les routes de l'immigration illégale.