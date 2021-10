C'est une belle initiative de prévention pour aider les parents de nouveaux-nés. Dès février 2022, les familles recevront des "bébé box" à la maternité, a annoncé, mardi 11 octobre, le secrétariat d'État à l'Enfance, confirmant des informations de presse. 180.000 boîtes seront offertes dans des communes qui présentent "des quartiers prioritaires" et les communes de revitalisation rurale, explique le journal Ouest France.

Soins, sécurité, sensibilisation artistique de l'enfant... Cette boîte, ou plutôt ce sac en bandoulière, contiendra des messages de prévention pour aider les parents et leur fournir "un support au dialogue" avec la maternité, a indiqué le cabinet du secrétaire d'État à l'Enfance.

Plus précisément, les familles recevront une turbulette, un album, un savon et un produit hydratant. La turbulette "permettra d’expliquer comment coucher le bébé" pour assurer la sécurité du petit et éviter tout accident, "comme la mort subite du nourrisson" ou les risques de chute. Comme le rappelait au HuffPost Adrien Taquet, "il est moins à risque pour le bébé de dormir dans une turbulette qu’avec quelque chose qui pourrait recouvrir son visage".

"Une invitation à sortir" pour les parents

Un album est aussi offert dans la "bébé box" pour "sensibiliser" les parents à "l’éveil artistique et culturel" de leur nourrisson, un élément "fondamental" pour "le développement de son cerveau", selon le ministère. Ce cadeau vise aussi à souligner l'importance des interactions avec les parents et les encourager à lire à leur enfant avant leur scolarisation.

De plus, un savon sera mis à disposition pour "promouvoir les produits naturels" et sensibiliser sur les perturbateurs endocriniens et produits chimiques. Enfin, un produit hydratant dédié à la mère a été ajouté au lot pour lui rappeler "de ne pas s'oublier" et de prendre soin d'elle.

Ce dispositif est par ailleurs "une invitation à sortir, à ne pas s’oublier en tant que parent, à aller faire du sport ou des activités à l’extérieur", a déclaré le gouvernement. Il sera soumis à une évaluation dès cet été et sera sans doute étendu à l’ensemble du territoire français.