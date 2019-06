Le blues des coiffeurs, un métier parfois difficile au quotidien

publié le 18/06/2019 à 11:20

Une enquête publiée dans le quotidien La Croix révèle les conditions de travail difficiles des coiffeurs. Trois sur 4 déclarent avoir au moins un problème de santé.



Il y a bien sûr le fait de travailler le dos courbé, la tête penchée et le coude levé mais il y aussi les produits utilisés, comme les teintures. Par exemple, 2 coiffeurs sur 10 indiquent avoir des allergies liées aux substances contenues dans les shampoings ou les produits de coloration.

La charge mentale est aussi un élément qui affecte leur moral. Certains de leurs clients n'hésitent pas à se décharger : infidélités du conjoint, problème au boulot, maladie incurables ou encore soucis financiers... Les coiffeurs se transforment de plus en plus souvent en psychologues face à des clients en mal de confidents et cela a évidemment des répercussions sur leur santé.

Une sollicitation émotionnelle trop forte peut les fragiliser. La patronne d'un salon confie ainsi être épuisée à la fin de sa journée, non pas par son travail en tant que tel mais parce qu'elle a écouté ses clientes toute la journée. Elle fait même un détour désormais avant de rentrer chez elle. Pour profiter du silence.