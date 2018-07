et Loïc Farge

publié le 31/01/2017 à 09:49

Après l’audition de François Fillon dans l'affaire des emplois fictifs présumés de son épouse Pénélope, le candidat des républicains a décidé de contre-attaquer et de présenter ses nombreux soutiens. Nos amis Dave et Wendy Bouchard l'ont reçu dans leur émission Même le dimanche. "Bonjour les amis, le bonheur, le bonheur immense, de vous retrouver dans mon émission dominicale Même le Dimanche. Car même le dimanche, après l’engueulade à table, la politique continue", lance le chanteur-animateur imité par Laurent Gerra.



"Quel courage ! Mais dis-moi, François, tu n’as pas eu trop de mal à te garer avec toutes casseroles ? Ça prend de la place, hein ? Et Pénélope, ton épouse, comment elle va ?", demande Dave à son invité. "J’ai le cuir solide, Dave, mais qu’on laisse ma femme en dehors de ce débat politique", lui répond son invité. François Fillon a invité ses soutiens, "des immenses chanteurs qui eux aussi ont dit qu’ils aimaient leurs femmes", fait remarquer Dave.

Parmi eux figure Richard Antony, qui interprète son titre Amoureux de ma femme. Sacha Distel est là aussi pour chanter Ma femme. Mike Brant lui succède pour entonner C'est comme ça que je t'aime. Suis enfin Claude François qui chante Toi et moi contre le monde entier. Mais déjà l'heure de se quitter arrive. "François, il me reste à te souhaiter une belle fin de carrière !", lance Dave.