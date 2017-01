REPLAY - En ce 25 janvier, Laurent Gerra imite Angela Merkel, François Hollande, le couple Macron, Dave, Jane Birkin et Julien Lepers.

par Laurent Gerra , Jade publié le 25/01/2017 à 09:28

En début de semaine, François Fillon, candidat des Républicains à la présidentielle, a déjeuné avec la chancelière allemande Angela Merkel. Une entrevue qui n’a pas été du goût de tout le monde. Angela Merkel, imitée par Mademoiselle Jade, reçoit un appel de François Hollande, imité par Laurent Gerra. "Hallo, Wer ist es ?", demande-t-elle. "Ach, c’est toi François ? Je croyais que tu étais en Amérique latine ? J’aime beaucoup l'Amérique latine", lui dit-elle. "Oui je sais, beaucoup de gens de ton pays sont partis en vacances après la guerre", lui répond le Président.



"J'ai appris que tu profites de mon absence pour déjeuner en tête à tête avec François Fillon, alors qu’il n’est même pas encore élu. Et nous, notre couple franco-allemand, qu’est-ce qu’il va devenir ?", clame François Hollande. "Tu sais que je t’aime bien, avec tes cravates de travers et ton derrière en arrière. Mais lui, il a l’air sérieux, avec ses gros sourcils. Il ne boit pas, il ne dépense rien, il ne fait pas de scooter pour apporter des croissants à sa petite copine", lui fait-elle remarquer.



Et de la supplier : "Chante-moi notre chanson". Angela Merkel accepte, et le duo reprend la chanson de Jeane Manson Avant de nous dire adieu :

Faisons l’Europe, avant de nous dire adieu

- Avant de nous dire adieu…

Faisons l’Europe, puisque c’est fini nous deux

- Puisque c’est fini nous deux...