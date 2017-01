REPLAY - Ce jeudi 26 janvier, François Mitterrand, Guy Lux et Enrico Macias sont imités par Laurent Gerra.

par Laurent Gerra , Jade publié le 26/01/2017 à 09:38

Nous sommes en 1981. Dans cette nouvelle lettre inédite, François Mitterrand raconte à sa maîtresse, les derniers événements de sa vie de futur président de la Ve République. "Ô mon Anne, Ô ma Monalisa, Ô ma divine idylle", déclame l'ancien chef de l'État, imité par Laurent Gerra. "Me voilà dans ma loge, après mon débat avec Giscard. Cette année, il n’y avait pas Jacqueline Baudrier et Alain Duhamel (il a dû prendre une retraite bien méritée), mais Michèle Cotta et Jean Boissonnat. Ce Boissonnat, c’est un pinailleur : toujours à vouloir vérifier les chiffres que j’ai inventés pour mon programme", poursuit-il.



"Cette fois, tu as vu, mon Anne, je ne me suis pas laisser faire par le vieux. Quand il m’a demandé le cours du mark, j’ai sorti les canines, j’ai battu des cils et je lui ai répondu du tac-au-tac : 'Je ne suis pas votre élève et vous n'êtes pas le président de la République ici, vous êtes simplement mon contradicteur'. Vous avez tendance à reprendre le refrain d'il y a sept ans : l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que, dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif", narre François Mitterrand.



"Après mon élection, je compte voyager et compléter ma collection de chapeaux. Il faudra que j’en parle au protocole de l’Élysée. J’en veux un à chaque déplacement. En plus du bob marron que tu m’as offert et qui ne me quittera pas, j’ai déjà repéré un sombrero mexicain, un chapeau de cow-boy du Texas et pourquoi pas une de ces toques africains multicolores avec une boule au bout d’une ficelle. C’est rigolo et ça change un peu", poursuit-il, toujours imité par Laurent Gerra.



Il lit encore : "J’ai une énorme pile de livres en retard, au moins quatre Brigades mondaines et les trois derniers SAS ! Je les ai cachés sous des piles d’éditions originales de Chardonne, Chateaubriand, Barrès, Drieu La Rochelle. Ça les épate toujours, les éditions en vieille peau, ces gogos de journalistes. Surtout ne me raconte pas la fin, mais il paraît que dans Guêpier en Angola, le Prince Malko se laisse séduire par l’espionne russe à gros seins qui avait voulu le défenestrer dans Les trois veuves de Hong Kong. J’ai hâte de voir comment ça finit".