par Laurent Gerra , Jade publié le 30/01/2017 à 09:36

C'est François Hollande qui est le premier imité par Laurent Gerra en ce lundi 30 janvier. Mademoiselle Jade lui demande s'il a pu suivre les deux finalistes de la compétition, la veille au soir ? "Bien sûr, car c’est mon devoir et je l’assume : j’ai tout regardé, jusqu’à la proclamation du score définitif de chacun des compétiteurs", répond le chef de l'État. Quel commentaire cela lui inspire-t-il ? "C’est un résultat logique : la Norvège ne faisait pas le poids face aux Experts", lance-t-il, en référence à la victoire des Bleus du handball au mondial.



"Ah, je voulais plutôt connaître vos impressions à propos du score sans appel de Benoît Hamon face à Menuel Valls à la primaire de la gauche", lui fait remarquer Mademoiselle Jade. "Je n’ai pas de commentaire à faire, car je suis Président. Mais j’ai vu que monsieur Fillon avait des ennuis avec sa femme Antigone...", tient à préciser François Hollande. "Penelope", corrige son interlocutrice. "Peu importe. Mais si la droite a besoin d’un candidat crédible, honnête et célibataire, je prendrai mes responsabilités. Le remplacement, c’est maintenant !", clame le locataire de l'Élysée.



C'est ensuite Jean-Luc Bourvil-Bennahmias qui est imité par l'humoriste. "Vous les avez vus hier soir, quand ils ont fait leur petit discours ? Le Valls avec son col roulé et sa grosse bagnole, il était bien content de me les prendre mes 1% de mes voix même s'il n'a pas gagné. Pas un merci !"